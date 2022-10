Un duro descargo hizo este martes Tomás Boric, hermano menor del presidente Gabriel Boric, contra el ex convencional de la ex Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade.

La situación ocurrió en el contexto del tercer aniversario del estallido social, instancia en la que el renunciado redactor de la propuesta constitucional se hizo conocido con su falso diagnóstico del cáncer, tras participar en distintas manifestaciones en Plaza Baquedano a partir de 2019. Incluso, fue considerado uno de los símbolos de las protestas de ese periodo.

A más de un año desde que Rojas Vade confesó que no padecía cáncer, sino sífilis, y que renunciara a su cargo de convencional constituyente, el hermano del mandatario publicó una historia en su cuenta de Instagram manifestando un duro mensaje en su contra.

“Como sobreviviente de cáncer infantil, te odio tanto, tanto”, expresó junto a una publicación donde aparece el ex redactor con un cartel que dice “Día 1 de la Era 2 de octubre. Feliz Año Nuevo”.

Presidente Boric: “Con estos temas no se juega y no hay espacio para la mentira”

En diciembre de 2021 y en medio de la campaña presidencial, tanto el actual mandatario como su hermano hablaron en profundidad sobre el cáncer que Tomás Boric padeció a los 11 años: “En séptimo básico él se tuvo que venir a Santiago con mi mamá porque en Punta Arenas no había especialistas oncológicos para tratarlo”, dijo el jefe de Estado a Canal 13.

“Él enfrentó el cáncer con una alegría tremenda. Generamos una gran complicidad (…). He aprendido mucho de él, de su coraje”, agregó.

Fue en ese momento cuando Tomás Boric le dijo a su hermano: “En el peor momento de mi vida uno se puede sentir solo, y siempre me sentí acompañado, con un poco de esperanza que se podía lograr. En un momento no podía más y me sacaste adelante. Me miro hoy donde estoy y de verdad el mayor privilegio que tuve fue tenerte ahí, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Confío en ti porque te conozco de adentro”.

Meses antes, el en ese entonces candidato presidencial se refirió a la confesión de Rojas Vade: “Mi hermano menor tuvo un cáncer muy duro. Con estos temas no se juega y no hay espacio para la mentira. Haber sostenido todo un personaje en función de una enfermedad, de la cual miles de personas sufren, es algo que es absolutamente injustificable”.