Durante esta jornada, integrantes de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresaron a través de un comunicado, a seis meses de la ocupación del recinto, no han obtenido una respuesta al petitorio que busca la justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el contexto del denominado estallido social.

En ese sentido, calificaron este hecho como “inaceptable” y alegan que la respuesta “asegura absolutamente ningún tipo de reparación ni justicia”. Además, reiteraron que continuarán en las dependencias del edificio.

“Nos parece inaceptable la actitud que han adoptado los sectores de derecha al alero de Sergio Micco por boicotear el proceso de solución a los sobrevivientes de la represión estatal y sus familiares. Ya son seis meses con exactamente la misma respuesta que no asegura absolutamente ningún tipo de reparación ni justicia. (…) Reiteramos que el espacio se encuentra bajo control del pueblo y dejamos claro que no tranzaremos una mesa que no tiene puntos mínimos ni compromisos reales de avance”, manifestaron.

De acuerdo a la misiva, la respuesta del organismo fue “enviar a tres representantes desde el Consejo”, quienes darían solución al petitorio. “Sin embargo, en una primera conversación solo se enfocaron en cómo y cuándo entregaríamos los archivos casi como requisito para conversar y sin respuesta alguna al petitorio entregado hace varios meses”, expresaron.

Asimismo, indicaron que en aquella ocasión, volvieron a exigir una respuesta concreta que considerara los elementos del petitorio pero que de igual manera, solo se respondía a uno de los cinco puntos. “Al exigirles una propuesta concreta de cómo abordar ese único punto, después de dos semanas de establecer el diálogo, nos vuelven a responder en una carta la idea de iniciar una mesa, con las mismas características ya planteadas en las conversaciones sin dirección que sostuvimos el primer mes de toma”, agregaron.

Finalmente, precisaron que el organismo solo ha “entorpecido y frenado el proceso de diálogo” con los integrantes de la toma, calificándolo como un “portazo”.