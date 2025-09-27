Toledo destaca logros en seguridad municipal en Puente Alto: Flota de camionetas llegará a 41

El alcalde de Puente Alto detalló a CNN Chile los avances en seguridad y mejoras urbanas en la comuna.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, conversó con CNN Chile y abordó diversos avances en seguridad y mejoras urbanas que ha impulsado en la comuna.

Toledo denunció que, al asumir la municipalidad, encontró un déficit de 13.000 millones de pesos en la corporación y solo cuatro camionetas operativas en la seguridad municipal.

Hoy, a nueve meses de su llegada al municipio, aseguró que tiene operativas 21 camionetas, y recientemente se aprobó la adquisición de 20 vehículos adicionales, alcanzando un total de 41, según informó el alcalde.

Además, la gestión municipal ha avanzado en instalar torres de iluminación en distintos puntos de la comuna, con 88 de 144 torres ya instaladas. También se han erradicado 51 microbasurales.

“El problema de los vecinos es que sienten que el Estado, la municipalidad y los políticos no llegan. La realidad de uno no cambia: pasajes sin pavimentar por décadas, veredas rotas, microbasurales. Necesitamos reencantar a la gente con lo más simple: la vida cotidiana del ciudadano a pie. Por eso hemos estado enfocados en mejorar la calidad de vida”, afirmó Toledo.