La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tildó como una “ingenuidad”, la situación que provocó el amedrentamiento a Izkia Siches cuando pretendía visitar la comunidad mapuche Temucuicui el 15 de marzo pasado.

En entrevista con Mega, la secretaria de Estado se refirió al complejo escenario que vivió su antecesora ministerial, destacando que circunstancias de estas características deben contar una preparación. Sin embargo, Tohá fue enfática en señalar que Siches “estaba apuntando en la dirección correcta” sobre cómo tratar la situación de violencia en la Macrozona Sur.

¿Qué dijo la ministra?

“Yo creo que eso fue producto de que se pensó que, por el hecho de venir con un nuevo mandato y una posibilidad de reiniciar las conversaciones, iba a haber una disposición distinta al frente (…). No puede ser que la autoridad visite el territorio nacional y tenga que irse repelida. Eso no estuvo bien planificado”, dijo la ministra.

Consultada sobre cuál fue el error que habría provocado la situación, respondió: “Yo creo que fue una ingenuidad”.

“Visitar una comunidad nunca es un error. En Chile, el Estado tiene que poder estar presente en todo el territorio y en el país no hay territorios liberados que estén fuera del control del Estado, del imperio de la ley, pero cuando uno va a un lugar que tiene características complejas, conflicto -que al interior de la comunidad hay también conflictos, hay grupos radicales que están ahí-, tiene que hacer una preparación, tiene que generar el terreno adecuado, porque no puedes exponerte a lo que ahí pasó”, agregó.

“Entonces, la señal yo creo que era correcta. Era decir justo lo que ustedes me están diciendo: el Estado está presente, el Estado va a las comunidades, pero como no se hizo toda la preparación del caso el resultado fue adverso”, continuó.

De este modo, Tohá indicó que, a su juicio, el amedrentamiento que sufrió Siches “fue un problema de cómo se preparó” la visita. “Se habló con ciertos líderes, no se habló con otros. Yo creo que particularmente la autoridad principal de la comunidad, que es el lonko, no estaba suficientemente involucrado”, añadió.

“Son temas de preparación la cosa que me parece importante es que la ex ministra Izkia Siches estaba apuntando en la dirección correcta (…), pero hay que hacerlo de manera que tú logres un avances y no salas para atrás”, sentenció.