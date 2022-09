A una semana de haber asumido como la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno del presidente Gabriel Boric, Carolina Tohá dio a conocer cuándo visitará la Macrozona Sur.

En entrevista con Mega, la secretaría de Estado informó que acudirá a la zona que involucra principalmente a las regiones del Biobío y La Araucanía “antes de fin de año”.

Una vez que asumió el cargo, distintos personeros políticos, entre ellos parlamentarios que son representantes de la zona, han solicitado la visita de las autoridades, ante los distintos hechos de violencia que se han registrado en la Macrozona Sur.

“Yo no voy a hablar de la agenda del presidente, creo que no sería adecuado, pero puedo decir que esto va a ser mucho antes de fin de año. Mi visita”, afirmó.

El pasado 28 de julio, el presidente Boric dijo no tener “una agenda exacta de cuándo voy a ir”, sin embargo, “me encantaría ir a La Araucanía antes de fin de año, no tengo ningún problema y que no les quepa duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos para eso sea así”, agregó.