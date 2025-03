Tohá reafirma su candidatura presidencial y llama a no “caer en la trampa” de la ultraderecha

La renunciada ministra del Interior hizo énfasis en que busca poner su experiencia "al servicio de Chile" y además alertó por la ola mundial de "ideas ultraderechistas que ponen en duda muchos avances civilizatorios".

Carolina Tohá, renunciada ministra del Interior, se refirió a su decisión de salir del Gobierno y enfrentar una carrera presidencial por el oficialismo, lo que fue confirmado ayer martes.

En su mensaje, Tohá señala que “en estos dos años y medio me he comprometido en cuerpo y alma en mi tarea como ministra. No fue fácil dejar atrás esa etapa, pero en virtud de ese mismo compromiso con Chile hoy me corresponde asumir un desafío aún mayor”.

“Me voy porque es lo que me toca. Es lo que me corresponde a mi y a mi generación. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo para Chile“, añadió.

Además, la militante del PPD aseguró que “he estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado a momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República“.

“Me ha tocado participar en triunfos resonantes, también en derrotas, grandes esperanzas y avances, pero tampoco faltaron tropiezos, en momentos de abundancia y de escasez. Todos esos momentos se resumen en un solo concepto: experiencia. Quiero poner esa experiencia al servicio de Chile“, sostuvo.

En esa línea, recalcó que “lo hago con un propósito claro: encabezar el próximo gobierno de nuestro país, un gobierno nuevo que le ofrezca al Chile un proyecto nacional de progreso, cohesión y seguridad, de avance económico y social“.

Tohá y su crítica a la ultraderecha

Junto con abordar sus intenciones, la exministra y exalcaldesa de Santiago se refirió a la situación del progresismo y alertó por el avance de la ultraderecha en el mundo.

Sobre esto, sostuvo que “soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo con ciertos valores: democrático, moderno y renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”.

“Un progresismo que busque mejorar la vida de las personas, no darse caprichos ideológicos. Creo en un progresismo que no le teme al futuro, sino que se prepara para el futuro, aprovecha las oportunidades que trae y busca que sus beneficios se extiendan a todos y no sólo a unos pocos”, añadió.

Además, señaló que “vivimos en tiempos de incertidumbre y desesperación en muchas partes del planeta. Se vive una ola en el mundo donde las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios”.

“Pero Chile tiene condiciones únicas para hacer de nuestro pais una tierra de esperanza. No tenemos por qué caer en esa trampa. Tenemos desafíos enormes, tenemos problemas, pero no somos un país descarrilado como algunos quieren mostrar. Somos un país fuerte sobrio, pragmático y trabajador. Y en esas fortalezas nos vamos a apoyar”, sentenció.