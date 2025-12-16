Tohá proyecta alianza del Socialismo Democrático con PC y FA, pero “desde el fortalecimiento de su mirada propia”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, conversó en CNN Prime sobre la derrota de la centroizquierda ante José Antonio Kast, el desempeño de Jeannette Jara en la carrera presidencial, el futuro del progresismo tras el balotaje y los pasos a seguir en su carrera política.

La excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, abordó en CNN Prime los resultados de las elecciones presidenciales, el desempeño de Jeannette Jara frente a su adversario José Antonio Kast, su experiencia en las primarias del oficialismo y el futuro de la centroizquierda, que a partir del 11 de marzo de 2026 pasará a ser oposición.

“Yo creo que como derrota fue más grave la derrota del proceso constitucional. Y además fue por un porcentaje aún más adverso que esto. Ahora, la verdad es que no tiene sentido ponerlas a competir, porque en el fondo las dos están relacionadas”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la derrota del 4 de septiembre de 2022, en el primer proceso constituyente, cuando se impuso la opción Rechazo sobre el Apruebo, pavimentó el camino hacia la derrota de la exministra del Trabajo.

#CNNPrime | Carolina Tohá, excandidata presidencial: “Se podría decir que la derrota del proceso constitucional pavimentó la derrota presidencial”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/6Cmh8xksBr — CNN Chile (@CNNChile) December 16, 2025

La carrera presidencial de Jara y sus dichos sobre Machado

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre las declaraciones de la abanderada del Pacto Unidad por Chile en el debate presidencial de Anatel, respecto a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la antesala de que recibiera el Premio Nobel de la Paz, donde afirmó que “es evidente que existen opiniones distintas sobre Machado; yo no la conozco, solo sé lo que llega por televisión y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como ha tratado de promover elecciones libres”, respondió: “Eso fue completamente algo no pensado, no planificado, y además no tenía una línea de explicación posterior. Eso fue un error, pero sinceramente no creo que se haya jugado la elección”.

Asimismo, remarcó que “esta elección era difícil para cualquiera. Quizás la única manera de hacerse más competitivo era desmarcarse completamente de la trayectoria política y de la pertenencia partidaria, porque había un elemento muy fuerte que no era solo antigobierno, sino antipolítica”.

“No fue una buena manera de plantearse ante ese tema”

Al preguntarle cómo se sintió cuando, en el marco de las primarias oficialistas, Jara calificó su gestión en materia de seguridad de 1 a 10 con un 5, expresó: “A mí no me gustó, no me pareció y me molestó. Creo que no fue una buena manera de plantearse ante ese tema, pero sinceramente creo que es bastante coherente con el diagnóstico que tengo más de fondo: que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha desplegado un esfuerzo, una agenda en seguridad, y ha habido unos cambios de una magnitud que no tiene parangón desde el retorno de la democracia”.

“Y en la oposición eso no se valora, porque siempre está en la teoría de la tuya y tres más, y el oficialismo no se valora porque no se termina de incorporar como propio”, añadió.

#CNNPrime | Carolina Tohá, excandidata presidencial, consultada por evaluación que hizo Jara de su gestión en seguridad: “No me pareció, me molestó”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/30MAUd8L1c — CNN Chile (@CNNChile) December 17, 2025

A pesar de las diferencias que tuvieron en la contienda electoral, reconoce que: “Tuvimos una elección dura y no fue para nada fácil, pero creo que ella fue una gran candidata. Tenía muchas cosas cuesta arriba, desde su militancia hasta el contexto general en el que estábamos, y encontró un tono y una manera de pararse en esto, y fue muy proactiva en el sentido de aplicar las estrategias que se decidieron talentosamente”.

#CNNPrime | Carolina Tohá, excandidata presidencial: “Jara fue una gran candidata que tenía muchas cosas cuesta arriba, pero encontró un tono y manera de pararse en esto”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/hNAMacycH7 — CNN Chile (@CNNChile) December 17, 2025

El futuro del oficialismo tras la derrota

En cuanto al futuro del progresismo, adelantó que es importante que la oposición se coordine en el Congreso, dado que no tiene mayoría en la Cámara y que en el Senado está empatada. En paralelo, se requiere una profunda reflexión sobre el proyecto político.

“Y creo que ese ejercicio hay que hacerlo con mucha apertura; no hay de partida que excluir a nadie, pero creo que lo natural, lo que yo esperaría al menos, es que el mundo que está bajo el universo del Socialismo Democrático tienda a armar una propuesta política y pueda entenderse y aliarse con el Partido Comunista (PC), pero desde el fortalecimiento de su mirada propia”. Esto mismo se replica con la convivencia política con el Frente Amplio (FA).

Respecto a los pasos a seguir, aclaró que, aunque no tiene ningún plan de disputar las próximas elecciones, quiere seguir trabajando en los temas de seguridad.

“Y en la política, me gustaría encontrar un espacio para aportar a la renovación de las propuestas del sector”, cerró.

#CNNPrime | Carolina Tohá, excandidata presidencial: “Yo esperaría que el mundo del socialismo democrático tienda armar una propuesta política, que puede entenderse y aliarse con el PC, pero con un fortalecimiento de la mirada propia”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/33WSv53urv — CNN Chile (@CNNChile) December 17, 2025