País Elecciones 2025

Tohá ante la segunda vuelta: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección”

Por CNN Chile

30.11.2025 / 16:10

La excandidata presidencial, Carolina Tohá, se refirió al momento que enfrenta el oficialismo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. “Aunque tengamos distintas opiniones, aunque no nos gusten plenamente las propuestas, no podemos perdernos en este momento”, subrayó.

La exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, abordó los desafíos que enfrenta el oficialismo de cara a la segunda vuelta presidencial.

En el contexto de una actividad realizada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la exsecretaria de Estado manifestó: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección, nos van a preguntar si hicimos algo, nos van a preguntar si respaldamos la idea de un gobierno de ultraderecha o respaldamos la idea de un gobierno progresista”.

En esa línea, complementó: “Todos los que respetamos la democracia, aunque tengamos distintas opiniones, aunque no nos gusten plenamente las propuestas, no podemos perdernos en este momento”.

La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al período de campaña de segunda vuelta en la comuna Pedro Aguirre Cerda.
FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Asimismo, enfatizó que el país actualmente enfrenta problemas, pero que estos deben solucionarse de una manera humana. “O bien nos sumamos a ese discurso, a esa manera de hablar que estamos viendo, que deshumaniza a los demás, que hace de la crueldad un ámbito político. Y yo, por lo menos, no quiero tener ninguna duda en ese aspecto. Y por eso estoy aquí”, remarcó.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País Hasta 34° C en la Región Metropolitana: Pronostican altas temperaturas para este miércoles 3 de diciembre
Melipilla en Alerta Roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuación
“La bandera chilena no merecía ser maltratada ni que le faltáramos el respeto”: Stewart Copeland, miembro histórico de The Police, se disculpa por “la estupidez” que hizo la banda en Viña 1982
Tohá ante la segunda vuelta: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección”
Se complica cada vez más la situación en Venezuela: Se recrudece la tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
Maduro ordena un “plan especial” para el retorno de venezolanos varados ante la suspensión de vuelos