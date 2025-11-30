Tohá ante la segunda vuelta: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección”

La excandidata presidencial, Carolina Tohá, se refirió al momento que enfrenta el oficialismo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. “Aunque tengamos distintas opiniones, aunque no nos gusten plenamente las propuestas, no podemos perdernos en este momento”, subrayó.

La exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, abordó los desafíos que enfrenta el oficialismo de cara a la segunda vuelta presidencial.

En el contexto de una actividad realizada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la exsecretaria de Estado manifestó: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección, nos van a preguntar si hicimos algo, nos van a preguntar si respaldamos la idea de un gobierno de ultraderecha o respaldamos la idea de un gobierno progresista”.

En esa línea, complementó: “Todos los que respetamos la democracia, aunque tengamos distintas opiniones, aunque no nos gusten plenamente las propuestas, no podemos perdernos en este momento”.

Asimismo, enfatizó que el país actualmente enfrenta problemas, pero que estos deben solucionarse de una manera humana. “O bien nos sumamos a ese discurso, a esa manera de hablar que estamos viendo, que deshumaniza a los demás, que hace de la crueldad un ámbito político. Y yo, por lo menos, no quiero tener ninguna duda en ese aspecto. Y por eso estoy aquí”, remarcó.