“Todos saben que no soy comunista”: Leonardo Farkas desliza su preferencia presidencial tras votar en segunda vuelta

El empresario y filántropo emitió su voto en la segunda vuelta presidencial y, aunque evitó declarar abiertamente su opción, marcó distancia con el comunismo, expresó preocupaciones visibles por la seguridad en el país y llamó a respetar el resultado de la elección, cualquiera sea el ganador.

El empresario y filántropo Leonardo Farkas acudió este domingo a votar en el marco de la segunda vuelta presidencial, instancia que definirá al próximo Presidente de la República entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Tras emitir su sufragio, el conocido socialité realizó diversas declaraciones en las que dejó entrever su inclinación electoral.

Consultado por su preferencia, Farkas evitó explicitar directamente su voto, aunque marcó distancia con el comunismo y dejó entrever un respaldo al candidato del Partido Republicano.

“Todos saben que yo no soy comunista, siempre lo he dicho”, afirmó, argumentando principalmente motivos de carácter religioso. “Soy un hombre de fe y no me gusta que alguien diga que no se puede creer en Dios”, señaló, haciendo referencia a sus experiencias en Europa.

En otro plano, el empresario también se refirió a la situación de seguridad en el país, asegurando que, a su juicio, Chile ya no es tan seguro como antes.

Relató que anteriormente podía desplazarse con tranquilidad, incluso usando objetos de valor, algo que, según dijo, hoy genera mayor preocupación. En ese contexto, llamó a evitar generalizaciones y apuntó a que los delitos no pueden atribuirse únicamente a extranjeros.

Finalmente, Farkas hizo un llamado a respetar la democracia, independiente del resultado de la elección. Recordó el escenario posterior a la elección presidencial anterior y sostuvo que, si gana José Antonio Kast, quienes estén en la vereda opuesta deben aceptar el resultado sin recurrir a hechos de violencia o movilizaciones destructivas.

“Hay que aceptar la democracia, y si en cuatro años no gusta quien resulte electo, se elige a otro presidente”, concluyó.