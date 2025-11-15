Todo lo que tienes que saber de la primera votación presidencial obligatoria de Chile

Más de 15,7 millones de electores están convocados a las urnas en unos comicios que incluyen a 886.190 migrantes con derecho a voto y donde ocho candidatos compiten por la primera magistratura del país.

(EFE) – Chile celebra este domingo sus novenas elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia con una modificación sustancial: el voto obligatorio para todos los mayores de 18 años, lo que anticipa una participación que duplicará los porcentajes de comicios anteriores.

Un total de 15.776.102 chilenos están habilitados para votar, junto a 886.190 extranjeros con más de cinco años de residencia -principalmente venezolanos, peruanos y colombianos- en una jornada que también elegirá diputados y senadores. Los 3.498 locales de votación abrirán entre las 08:00 y 18:00 horas locales bajo la vigilancia de 23.700 carabineros.

Escenario electoral complejo y posible balotaje

Los ocho candidatos presidenciales necesitan alcanzar el 50,01% de los votos válidos para evitar una segunda vuelta, escenario que los analistas consideran probable dado el alto grado de fragmentación política.

El sistema de balotaje, vigente desde la Constitución de 1980, se ha activado en seis oportunidades anteriores y repetiría el 14 de diciembre con los dos candidatos más votados. Quienes no justifiquen su inasistencia al sufragio enfrentarán multas entre 41 y 122 dólares, medida que busca revertir la abstención que marcó elecciones recientes.

Contexto histórico y logística

El ganador se convertirá en el trigésimo quinto presidente de Chile desde 1826, asumiendo el cargo en marzo de 2026. La Región Metropolitana concentra cerca del 40% del padrón electoral, con más de siete millones de habitantes llamados a votar.

El SERVEL desplegó 18.945 funcionarios para el recuento, mientras 130.000 chilenos en el exterior ejercerán su derecho a voto.

Estas elecciones marcan un punto de inflexión en la participación ciudadana y podrían redefinir el panorama político de Chile.