Tirúa: Carabinero da muerte a hombre en procedimiento por violencia intrafamiliar

Durante la madrugada de este jueves, un hombre murió tras ser baleado por Carabineros en la comuna de Tirúa, Región del Biobío, luego de intentar atacar a uno de los funcionarios con armas blancas.

El hecho ocurrió en la localidad de Ranquilhue, hasta donde personal policial acudió por un procedimiento de violencia intrafamiliar (VIF). Durante el levantamiento de antecedentes, el sujeto intentó agredir a uno de los uniformados, quien utilizó su arma de servicio.

Los hechos

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, personal de la Subcomisaría de Tirúa llegó cerca de las 06:00 horas al exterior de la posta de Ranquilhue, en el kilómetro 2004 de la ruta P-704, por una denuncia de VIF. En el lugar, el denunciante indicó que su padre habría intentado agredirlo con un hacha, según consignó Radio BioBío.

Durante el levantamiento de los datos de la denuncia, según los antecedentes policiales, un hombre se abalanzó contra uno de los funcionarios portando dos cuchillos. Ante la situación, el uniformado realizó cinco disparos con su arma de servicio, que impactaron en el abdomen y las piernas del individuo, causándole la muerte.

El agresor fue identificado preliminarmente como Pedro Tranamil Mariña, de 45 años. En el parte policial se indicó que, si bien los oficiales portaban cámaras GoPro, estas no registraron el procedimiento porque su activación era manual.

El procedimiento sigue en desarrollo y los antecedentes fueron puestos en conocimiento de las unidades correspondientes para esclarecer la dinámica del hecho y las circunstancias en que el funcionario usó su arma de servicio.