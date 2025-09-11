¡Tierno registro!: Avistan a gato colocolo descansando tranquilamente en jardín de casa en Papudo

Aunque la imagen se volvió viral por su ternura, especialistas advierten que la presencia del esquivo felino en zonas urbanas revela un problema mayor: la fragmentación de su hábitat natural.

La imagen de un gato colocolo reposando en la copa de un árbol en Papudo, Región de Valparaíso, recorrió las redes sociales esta semana.

El registro fue captado en el jardín de una vivienda cercana a la Quebrada del Francés, zona donde el felino silvestre —uno de los más esquivos de Chile— permaneció varias horas antes de retirarse hacia el bosque.

La escena, tan extraordinaria como preocupante, fue compartida por la Fundación Papudo Nativo, y rápidamente generó debate entre expertos en conservación: ¿qué hacía un animal tan poco visible en una zona residencial?

Aunque la imagen del felino despertó ternura en redes sociales, los expertos la ven como una alerta silenciosa: los ecosistemas donde habita el gato colocolo están siendo fragmentados o eliminados, lo que incrementa sus encuentros con zonas habitadas, y con ello, sus riesgos.

Desde la Fundación Papudo Nativo hacen un llamado a fortalecer políticas de conservación, educación ambiental y control de fauna doméstica para evitar que este tipo de avistamientos se conviertan en señales de una fauna cada vez más acorralada.