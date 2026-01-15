Testigo clave del caso Julia Chuñil fue encontrado golpeado y desnutrido en su casa

El adulto mayor de 90 años, fue encontrado gravemente herido y con un alto nivel de desnutrición.

Un adulto mayor de 90 años, considerado como testigo clave en el caso de la desaparición de Julia Chuñil, fue encontrado golpeado y con grave nivel de desnutrición en el baño de su casa en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

El testigo fue encontrado por funcionarios policiales durante la jornada de ayer 14 de enero, en medio de los procedimientos y detenciones de los imputados por el caso. El hombre es uno de los cuatro testigos que presentó la Fiscalía de Los Ríos en contra de los hijos de Chuñil.

El adulto mayor corresponde a la presunta víctima del robo de su pensión por parte de Javier Troncoso, uno de los tres hijos imputados por la muerte de la mujer. Fue en ese intento de robo cuando Julia Chuñil quiso impedir el delito, lo que desencadenó en su muerte, tras ser presuntamente asfixiada por su hijo.

Tras ser encontrado golpeado y desnutrido, el testigo fue trasladado a un recinto asistencial, donde sigue internado.