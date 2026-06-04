Tesorería inicia embargos de bienes raíces a deudores del CAE: Se comenzó en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos

La Tesorería General de la República (TGR) informó que comenzó con embargos de bienes raíces a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que no regularizaron su situación cuando se entregaron las notificaciones de cobro.

La medida, que ya se ha llevado a cabo en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, continuará en otras zonas del país durante los próximos días, señaló la institución.

La TGR detalló que los embargos a bienes raíces “se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza”.

Además, recordó que el embargo es una acción que apunta a cumplir una obligación pendiente y que, “en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente”.

En ese sentido, llamó a los deudores del CAE a informarse sobre su situación y a revisar los mecanismos de regularización.