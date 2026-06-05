Tesorería anuncia facilidades de pago para deudores CAE tras inicio de embargos

La Tesorería General de la República (TGR) informó nuevas facilidades de pago para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio del inicio de procesos de embargo a personas que mantienen obligaciones impagas.

Según comunicó el organismo, las nuevas condiciones buscan entregar alternativas para regularizar las deudas y evitar acciones legales o administrativas propias de los procesos de cobranza.

Desde la TGR señalaron que su misión es recuperar los créditos públicos adeudados, aunque afirmaron que la prioridad es ofrecer opciones de pago antes de llegar a instancias judiciales que puedan derivar en retención de fondos o embargo de bienes.

Cuotas con tope del 10% de la renta

Entre las modificaciones anunciadas, Tesorería informó que las cuotas mensuales de los convenios de pago tendrán un tope estricto que no podrá superar el 10% de la renta del deudor.

Además, se establecieron límites máximos para el pago inicial, conocido como pie, eliminando la obligación de pagar de una sola vez el 10% del total de la deuda acumulada.

Las condiciones quedaron definidas de la siguiente manera:

Rentas menores a $1 millón: el pie y las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM, equivalente a $71.506.

el pie y las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM, equivalente a $71.506. Rentas entre $1 millón y $2 millones: el pie máximo requerido será de $1 millón.

el pie máximo requerido será de $1 millón. Rentas superiores a $2 millones: el pie máximo exigido tendrá un límite de $1,5 millones.

De acuerdo con la Tesorería, más de 18.700 personas ya han regularizado su situación desde la entrada en vigencia de estas nuevas condiciones.

Embargos por deudas del CAE

El anuncio se produce luego de que la TGR informara el inicio de embargos sobre bienes raíces de personas con deudas asociadas al CAE.

Según detalló el organismo, el proceso comenzó en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y se extenderá al resto del país durante los próximos días.

Tesorería también afirmó que ha identificado casos de deudores con capacidad de pago que no se han acercado a regularizar su situación.

Cómo revisar la deuda o simular un convenio

Las personas que quieran revisar su situación particular, simular un convenio de pago o conocer el estado de su deuda pueden ingresar al sitio web de la Tesorería General de la República.

También pueden realizar el trámite de forma presencial en cualquiera de las oficinas de la TGR a lo largo del país.

El organismo llamó a los deudores a consultar sus antecedentes y evaluar las alternativas disponibles antes de que avancen nuevas acciones de cobranza.