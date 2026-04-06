Tesorería comienza proceso de cobro a deudores del CAE: Hay más de 550 mil morosos

La institución detalló que la deuda total llegó a los $4 billones en 2025.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que dio inicio a un proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La situación ocurre luego de lo anunciado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que instruyó el cobro del CAE a las personas morosas.

De acuerdo a la institución, la deuda asciende a los $4 billones en 2025, “multiplicándose en ocho respecto de 2018”.

Hasta la fecha, hay más de 550 mil personas que son deudoras del CAE y “en estos casos, el Estado actúa como aval: cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos”.

De acuerdo a la Tesorería, el plan de acción estará segmentado de acuerdo al nivel de ingresos de los deudores, y se diferenciará entre “quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales”.

Asimismo, la institución llamó a los deudores a “ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos. El objetivo es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones”.

Cobro del CAE a deudores con ingresos sobre $5 millones

A partir de este lunes 6 de abril, se iniciará el proceso de cobro con acciones judiciales extra y sin acceso a convenios de pago para aquellos deudores que tienen ingresos mensuales superiores a 5 millones de pesos.

La TGR indicó que “se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor”.

Dichas acciones se enmarcan en el proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como el embargo o la retención de bienes.

Entre estas últimas se encuentra la retención de fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, conforme a la normativa legal vigente.

CAE: TGR detalla convenios de pago

Según se dio a conocer, los convenios de pago “están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM”.

La Tesorería ya habilitó una plataforma para realizar el trámite, en la cual se pueden realizar consultas.

En el caso de los deudores que se encuentren en el extranjero, pueden gestionar su convenio de pago de manera remota.