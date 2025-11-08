País maipú

Terror en Mall Arauco Maipú: Delincuentes realizan disparos al interior de tienda llena de clientes

Por CNN Chile

08.11.2025 / 17:57

A través de redes sociales, diversos usuarios dieron cuenta de la situación, en donde se pueden escuchar los ruidos de los balazos, la rotura de vidrios, mientras los clientes se esconden para no ser alcanzados por las balas.

Minutos de terror vivieron clientes de la tienda Ripley ubicada al interior del Mall Arauco Maipú. Esto a raíz de una balacera que se produjo al interior durante un robo al interior de la tienda comercial.

En uno de los videos se ve a un grupo de encapuchados rompiendo mamparas y llevándose objetos.

Carabineros detalló que los sujetos ingresaron al sector de perfumerías y ópticas, robando una cantidad -hasta el momento- indeterminada de especies.

Los delincuentes realizaron disparos al aire mientras huían, lo que generó el pánico entre el público, huyendo en un Station Wagon.

 

 

