Terror en Mall Arauco Maipú: Delincuentes realizan disparos al interior de tienda llena de clientes

Minutos de terror vivieron clientes de la tienda Ripley ubicada al interior del Mall Arauco Maipú. Esto a raíz de una balacera que se produjo al interior durante un robo al interior de la tienda comercial.

A través de redes sociales, diversos usuarios dieron cuenta de la situación, en donde se pueden escuchar los ruidos de los balazos, la rotura de vidrios, mientras los clientes se esconden para no ser alcanzados por las balas.

En uno de los videos se ve a un grupo de encapuchados rompiendo mamparas y llevándose objetos.

Carabineros detalló que los sujetos ingresaron al sector de perfumerías y ópticas, robando una cantidad -hasta el momento- indeterminada de especies.

Los delincuentes realizaron disparos al aire mientras huían, lo que generó el pánico entre el público, huyendo en un Station Wagon.

Continúan los balazos en mall Arauco Maipú la situación es realmente terrible. Vean cómo disparan a gente inocente. Caos delincuencial total, inmigrantes siguen entrando y Turbazos a casas es la tónica en todo Chile. pic.twitter.com/G29XqbJhga — Giuliana_NAC 🇨🇱 (@giuliana_nac) November 8, 2025