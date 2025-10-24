Teresa Paneque gana el “Oscar” de la comunicación científica y será premiada en Washington

La astrónoma chilena ganó el Premio Eric y Wendy Schmidt, conocido como el “Oscar de la comunicación científica”, por su labor como divulgadora en redes sociales y por su saga de libros infantiles. “La verdad es que fue algo bastante sorpresivo, me emocionó mucho cuando recibí la noticia”, expresó.

La reconocida astrónoma chilena Teresa Paneque obtuvo un reconocimiento por parte de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, en colaboración con la fundación Schmidt Sciences.

En concreto, la divulgadora científica recibió el Premio Eric y Wendy Schmidt, conocido como los “Oscar de la comunicación científica”, en la categoría Investigadora.

La doctora en Astronomía de la Universidad de Leiden ha destacado por su saga de libros El universo según Carlota y por el Abecedario astronómico desarrollado para Unicef, ambos de acceso universal. Además, ha cumplido un importante rol educativo a través de sus redes sociales.

“La verdad es que fue algo bastante sorpresivo, me emocionó mucho cuando recibí la noticia de que había ganado. Cuando inicié la divulgación de las ciencias, lo hice por algo que a mí me apasionaba, que es compartir el conocimiento. Me apasiona la enseñanza, me gusta poder difundir y generar esta curiosidad en las personas para que quieran saber más. Nunca lo hice pensando en que iba a sacar algo de ello, ni en que me iba a ganar un premio o que me iba a ayudar profesionalmente; lo hice simplemente porque es algo que, en ese momento y actualmente, sigo disfrutando”, comentó sobre su premiación.

La investigadora fue escogida entre 700 postulaciones, siendo una de las ocho personas que recibieron el Top Prize Winner, la distinción más alta para cada categoría de este premio, que en total reconoció a 24 divulgadores científicos.

“Siento que este premio realmente viene, de alguna forma, a ser un regalo muy potente que me va a ayudar tanto a seguir realizando divulgación científica de la manera que quiero, como en proyectos nuevos que me permitan estar más en contacto con la gente”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que espera que cada año se destaquen representantes de Latinoamérica y también chilenos, para demostrar que en la región no solo “generamos conocimiento, sino que también nos importa el impacto que ese conocimiento tenga en nuestra sociedad”.

La ceremonia de premiación se realizará en Washington durante la segunda semana de noviembre.

