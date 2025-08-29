País antonia orellana

¿Tensión en el gabinete? Ministro Cataldo cuestiona a Antonia Orellana tras críticas a presidente del Partido Comunista

Por CNN Chile

29.08.2025 / 11:17

{alt}

La crítica que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, sigue revolviendo las aguas en el oficialismo. 

La crítica que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, sigue revolviendo las aguas en el oficialismo.

Tanto la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, como personeros oficialistas, han salido a desmarcarse de los cuestionamientos del comunista.

Y el martes fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien cuestionó los dichos de Carmona: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, fue la contundente respuesta que dio en entrevista con 24 Horas.

Pero sus palabras, al parecer, no representaron a todo el gabinete. Y así lo dejó claro el ministro de Educación, y militante PC, Nicolás Cataldo.

“Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde o que se quede callado, creo que ese es un límite que tenemos que tener mucho cuidado”, afirmó en diálogo con Radio Infinita.

 

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Paul Vásquez, “El Flaco”, adelanta su retiro del humor: “30 años ya es suficiente”
"Hay opiniones personales, pero me quedo con lo que dice Jara": Yeomans y tensión en el oficialismo tras dichos de Carmona
¿Tensión en el gabinete? Ministro Cataldo cuestiona a Antonia Orellana tras críticas a presidente del Partido Comunista
Gael Yeomans critica propuesta de "Chao préstamo": "Kast es el grinch de las pensiones"
Marcelino Núñez hará dupla con... ¿Ed Sheeran? El inesperado “compañero” que tendrá el chileno en Ipswich Town
"Fue una declaración desgraciada": Gobernador Mundaca realiza dura crítica a ministro Montes por dichos sobre reconstrucción de Valparaíso