¿Tensión en el gabinete? Ministro Cataldo cuestiona a Antonia Orellana tras críticas a presidente del Partido Comunista

La crítica que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, sigue revolviendo las aguas en el oficialismo.

Tanto la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, como personeros oficialistas, han salido a desmarcarse de los cuestionamientos del comunista.

Y el martes fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien cuestionó los dichos de Carmona: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, fue la contundente respuesta que dio en entrevista con 24 Horas.

Pero sus palabras, al parecer, no representaron a todo el gabinete. Y así lo dejó claro el ministro de Educación, y militante PC, Nicolás Cataldo.

“Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde o que se quede callado, creo que ese es un límite que tenemos que tener mucho cuidado”, afirmó en diálogo con Radio Infinita.