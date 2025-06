Tensión en Amarillos: Soledad Alvear deja el partido y afirma que “yo no voto por la derecha”

"Yo no he sido nunca una persona de derecha. Y tampoco lo seré", afirmó la exDC.

La decisión de Amarillos x Chile de apoyar la candidatura de Evelyn Matthei trajo sus primeras repercusiones.

Esto porque la exministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear anunció que, junto a su esposo Gutenberg Martínez, dejarán de militar en el partido.

“Yo no he sido nunca una persona de derecha. Y tampoco lo seré”, afirmó la exDC a The Clinic.

“Decidí que bueno, si esa es una decisión mayoritaria (la de Amarillos), yo no tenía nada que hacer ahí (…) Yo no voto por la derecha”, agregó.