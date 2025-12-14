País elecciones presidenciales

“Aprendan a sumar”: La tensa votación del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado en Caso Muñeca Bielorrusa

Por CNN Chile

14.12.2025 / 18:07

Tras emitir su sufragio, Yáber se enfrentó a los periodistas presentes, cuestionando su labor y lanzando duras palabras hacia la prensa.

Un tenso episodio se registró este domingo luego de la votación del conservador Sergio Yáber, representante de Puente Alto y actualmente investigado en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa.

Mientras salía de su local de votación, y, en un momento de confrontación, Yáber les instó a “aprender a sumar”, de forma agresiva, luego de que se le preguntara sobre su rol en la investigación liderada por Fiscalía.

Posteriormente, se subió a un auto particular, evadiendo las preguntas de los periodistas presentes y dando un portazo.

