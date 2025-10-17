“Tenemos un Presidente que cree que es un influencer”: Los descargos contra Boric de víctima de turbazo en Huechuraba

El sujeto afectado por el robo en su vivienda además aseguró que "estamos preocupados de qué pasa en Gaza, a miles de kilómetros, pero no de lo que pasa a nuestros chilenos".

Durante las últimas horas se produjo un violento turbazo a una familia en su domicilio ubicado en la comuna de Huechuraba.

Los afectados describieron que los asaltantes arribaron hasta su casa a bordo de un vehículo blanco, y que ingresaron rompiendo un vidrio.

En diálogo con Radio Biobío, el padre de la familia, que no quiso entregar su identidad, señaló que “es terrible la delincuencia que está haciendo en este país en este minuto”.

“Realmente, a las autoridades parece que les importa otro tipo de cosas. Estamos preocupados de qué pasa en Gaza, a miles de kilómetros, pero no de lo que pasa a nuestros chilenos (…) Nos comentaban que había solamente dos carabineros que están dedicados a este sector de Huechuraba. Dos carabineros. ¿Cómo es posible eso?”, acotó.

Del mismo modo, sostuvo que “después escuchamos que las Fuerzas Armadas no tiene presupuesto. Escuchamos que hay temas con el tema eléctrico. O sea, realmente es una vergüenza. Estamos preocupados de puras estupideces. Tenemos un Presidente que cree que es un influencer, pero no está preocupado de lo que pasa en la vida real“.