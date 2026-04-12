“Tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa”: Ministra Steinert defiende controles migratorios en el norte

La ministra de Seguridad desplegó operativos en Alto Hospicio y Huara, con controles migratorios, detenciones y foco en el plan “Escudo en Ruta” para combatir crimen organizado.

Hasta la Región de Tarapacá llegó este domingo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en el marco de una serie de acciones orientadas al control migratorio y la persecución del delito en el norte del país.

Según consignó Emol, la jornada comenzó en el sector de El Boro, en Alto Hospicio, donde se desarrollaron fiscalizaciones de identidad y vehiculares encabezadas por Carabineros y la PDI.

En el procedimiento se realizaron 50 controles, los que derivaron en la detención de tres personas. Según informó el general de Carabineros Andrés Miranda, “una por orden vigente por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, una extranjera por violencia a la identificación y una persona por portar un arma blanca”.

A ello se sumaron otros antecedentes entregados por la policía civil. El prefecto Mauricio Jorquera, jefe regional, detalló que entre las personas fiscalizadas “habían dos denunciadas por ingreso irregular al país, una denunciada por presunta desgracia y otra persona de nacionalidad colombiana con notificación de expulsión del territorio nacional”.

En el lugar, la ministra Steinert enfatizó la importancia de estos controles, señalando que “tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa”.

En esa línea, explicó que el objetivo es identificar situaciones de ingreso irregular, órdenes de detención vigentes o procesos de expulsión en curso.

Posteriormente, la autoridad se trasladó a la comuna de Huara para abordar el despliegue del plan “Escudo en Ruta”, iniciativa que contempla controles vehiculares a lo largo del país con apoyo de Carabineros y la PDI. “Para poder desarticular organizaciones criminales en la Ruta 5 norte”, sostuvo.

La ministra advirtió que estos operativos buscan interceptar delitos antes de que se concreten en zonas fronterizas.

“Muchas veces encontramos que un auto está robado y se ha realizado la denuncia en Santiago o incluso más al sur, para luego descubrir que se encuentra traspasando la línea fronteriza y llega hasta Bolivia”, indicó.

Asimismo, subrayó que la estrategia no se limita al robo de vehículos. “No solamente me refiero al delito de robo de vehículos, sino también al tráfico de inmigrantes y al tráfico de drogas”, agregó.

Steinert también destacó la inversión destinada a fortalecer estas labores, indicando que “hemos transferido más de 4.800 millones de pesos a Carabineros para equiparlos en tecnologías como escáneres, cámaras corporales y drones”.

La agenda de la ministra en la región contempla además una visita al Centro Penal de Alto Hospicio, con lo que cerrará su jornada en el norte del país.