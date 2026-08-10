El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la posibilidad de legislar que el jueves 17 de septiembre sea feriado por las Fiestas Patrias.

Esto luego de que la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, anunciara un proyecto que pretende establecerlo como día festivo. La iniciativa busca sumar un día de descanso, ya que este año el único día hábil feriado es el viernes 18 de septiembre.

El titular de Hacienda aseguró que “tenemos que mirarlo con detalle. Siempre sabemos que estos feriados son muy bienvenidos por la gente, pero tenemos que tener el cuidado de que no afecte el turismo y comercio”.

Incluso, añadir un día más a esta festividad puede traer beneficios al comercio; por esto, Quiroz dijo que “para mucha gente es la oportunidad de vender, subir las ventas y de tener actividad. Hay gente a la que le gusta ir a pasear, que está muy bien, pero hay gente a la que le gusta recibir a los que pasean, el turismo, así que hay que verlo con mucho cuidado y no apresurarse. A priori, tenemos que pensarlo más”.

Sin embargo, la idea de legislar ya había sido sepultada por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, quien señaló que “el Ejecutivo es de la idea de no innovar en esta materia“, el pasado viernes.