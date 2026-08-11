Grok Bot: La IA que presentó SpaceXAI para competir con OpenAI y Anthropic

SpaceXAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, presentó este martes un nuevo software llamado Grok Bot, diseñado para funcionar como un equipo de agentes de inteligencia artificial que reciben y ejecutan tareas a lo largo del día.

Según informó la propia compañía, la herramienta busca manejar de forma fluida una amplia variedad de trabajo profesional.

El producto puede iniciar sesión en aplicaciones y compartir contexto entre bots

De acuerdo con SpaceXAI, el producto puede iniciar sesión en distintas aplicaciones y sitios web, retener información de tareas anteriores y permitir que distintos bots compartan detalles y contexto entre sí, según consignó Bloomberg.

La compañía describió el funcionamiento de la herramienta señalando que: “Los bots tienen su propia computadora. Inician sesión en las herramientas que ya usas y trabajan a través de aplicaciones, bandejas de entrada y más. Terminan los trabajos de principio a fin y solo vuelven cuando algo necesita tu aprobación“.

Uso interno en equipos de ventas, ingeniería y finanzas

SpaceXAI señaló que ya ha estado utilizando el producto de forma interna en sus equipos de ingeniería, crecimiento, ventas y finanzas.

La compañía detalló que Grok Bot ha ayudado al equipo de ventas a encontrar nuevas cuentas y redactar correos electrónicos durante la noche, y ha asistido al equipo de finanzas extrayendo recibos desde el correo electrónico.

El objetivo del producto es simplificar el proceso de asignar trabajo a grupos de agentes de inteligencia artificial.

Musk busca recuperar terreno frente a Anthropic y OpenAI

El lanzamiento se da como parte de un esfuerzo más amplio de Musk por recuperar terreno en el mercado de agentes de inteligencia artificial, un segmento donde su compañía se había quedado atrás frente a Anthropic PBC y OpenAI.

SpaceXAI había lanzado en mayo su primer agente de programación para competir con las ofertas de Anthropic, y posteriormente presentó el modelo Grok 4.5, desarrollado en conjunto con Cursor, la startup de programación asistida por inteligencia artificial que SpaceX acordó adquirir en junio por US$ 60.000 millones.

La firma de Musk que ha estado trabajando para convencer a bancos, firmas de inversión y otras empresas de adoptar sus productos de inteligencia artificial Grok, busca con este lanzamiento reforzar sus ingresos y respaldar la ambición del empresario de transformar a SpaceX en una compañía de inteligencia artificial.

El producto se encuentra actualmente en fase de beta pública.