Temporal: Extienden corte de agua en Ovalle y evalúan suspensión del suministro en Coquimbo y La Serena

El intenso temporal que afecta al país continúa generando estragos en la región de Coquimbo, una de las zonas más impactadas por el sistema frontal.

En ese contexto, durante la mañana de este domingo, Aguas del Valle informó la extensión del corte del suministro de agua potable a toda la comuna de Ovalle debido a la turbiedad extrema del río Limarí.

“La turbiedad que presenta actualmente el río Limarí ha alcanzado niveles extraordinarios, llegando a valores de hasta 200 veces superiores a los normales, lo que hace imposible producir agua potable“, explicó el subgerente zonal de Aguas del Valle, Alejandro Salazar.

Frente a esta contingencia, la sanitaria reforzó su plan de abastecimiento alternativo y dispondrá de 50 estanques estacionarios, los que están siendo instalados en distintos puntos de la comuna para apoyar a los clientes afectados.

Se evalúa corte preventivo en La Serena y Coquimbo

En conversación con 24 Horas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantó que, debido a la turbiedad que registra el río Elqui, se está evaluando la posibilidad de aplicar un corte preventivo del suministro de agua potable en La Serena y Coquimbo.

“Está el ministro Louis de Grange para revisar de qué manera tomar una buena decisión si es que es necesario cortar o no el agua para los consumidores de Coquimbo y La Serena una conurbación que podría afectar a un número importante de personas“, agregó.