Temblor se registra en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 117.43 kilómetros.

Un temblor de baja intensidad se percibió durante la mañana de este jueves en el norte del país, específicamente en la Región de Tarapacá.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 9:36 horas y alcanzó una magnitud de 4.3.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 40.83 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, en la comuna de Pica, a una profundidad de 117.43 kilómetros.