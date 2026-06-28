Temblor se percibe en la zona norte del país: ¿Cuál fue su magnitud?

La mañana de este domingo, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 8:35 horas y alcanzó una magnitud de 3,8.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 49.66 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, a una profundidad de 97 kilómetros.