Temblor se percibe en la zona central del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 110.9 kilómetros.

Este lunes, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona central del país, específicamente en la Región de Valparaíso.

¿De qué magnitud fue el temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 10:40 horas y alcanzó una magnitud de 4.5.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 18.89 kilómetros al noreste de Los Andes, en la comuna del mismo nombre, a una profundidad de 110.8 kilómetros.