País temblor

Temblor se percibe cerca de la Mina Los Pelambres: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

17.09.2025 / 15:15

{alt}

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a 39 kilómetros de la mina.

La tarde de este miércoles, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 15:04 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 39.09 kilómetros al noreste de la Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 135.4 kilómetros.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Los chimpancés consumen casi dos bebidas alcohólicas al día a través de la fruta fermentada, según investigación
Mallplaza suspende servicio con empresa de seguridad tras muerte por estrangulación de hombre en La Florida
Diputado Sánchez (Republicanos) denuncia amenazas de muerte en su contra y recibirá protección policial
Fiestas Patrias 2025 en Santiago: Red Movilidad reforzará recorridos hacia fondas
La mujer de 94 años que detuvo el tiempo con su vestimenta en un pueblo de Italia: Ahora es en una atracción turística
Temblor se percibe cerca de la Mina Los Pelambres: ¿Cuál fue su magnitud?