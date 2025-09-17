Temblor se percibe cerca de la Mina Los Pelambres: ¿Cuál fue su magnitud?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a 39 kilómetros de la mina.

La tarde de este miércoles, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 15:04 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 39.09 kilómetros al noreste de la Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 135.4 kilómetros.