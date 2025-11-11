Temblor remece el norte de Chile durante la madrugada de este martes

El sismo se produjo a las 04:44 horas a 83 kilómetros de Socaire.

Un temblor se registró durante la mañana de este martes 11 de noviembre en el norte de Chile, y que se percibió en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 04:44 horas, 83 kilómetros al sureste de Socaire.

El sismo tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 201 kilómetros.