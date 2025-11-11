Temblor remece el norte de Chile durante la madrugada de este martes

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
El sismo se produjo a las 04:44 horas a 83 kilómetros de Socaire.
Un temblor se registró durante la mañana de este martes 11 de noviembre en el norte de Chile, y que se percibió en la Región de Antofagasta.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 04:44 horas, 83 kilómetros al sureste de Socaire.
El sismo tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 201 kilómetros.
Hora Local: 2025/11/11 04:44:50, mag: 3.8, Lat: -24.25, Lon: -67.5, Prof: 201.7, Loc : 83.29 km al SE de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 11, 2025
