Temblor remece al norte del país durante la tarde de este viernes: Afectó zona de la frontera con Argentina

El sismo ocurrió a las 14:02 horas 74 kilómetros al sureste de Socaire.

Un temblor se registró durante la mañana de este viernes 8 de agosto en el norte de Chile, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 14:02 horas, 74 kilómetros al sureste de Socaire, cerca de la frontera con Argentina.

El sismo tuvo una magnitud de 4,2 y una profundidad de 201 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.