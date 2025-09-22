País temblor

Temblor remece a la Región de Coquimbo durante la tarde de este lunes: Senapred monitorea afectación por sismo

Por CNN Chile

22.09.2025 / 13:31

El temblor se produjo a las 13:01 horas de este martes en las cercanías de La Higuera.

Un fuerte temblor se registró durante la tarde de este lunes 22 de septiembre en el norte de Chile, en la Región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 13:01 horas, 23 kilómetros al norte de La Higuera.

El sismo tuvo una magnitud de 4,7 y una profundidad de 42 kilómetros.

Desde Senapred se informó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

La Serena, La Higuera, Paiguano, Vicuña y Río Hurtado tuvo una intensidad en la escala de Mercalli de III.

