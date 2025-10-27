Temblor de mediana intensidad se percibió en la Región de Antofagasta

El movimiento telúrico fue reportado pasadas las 14:00 horas y tuvo su epicentro frente a las costas de Mejillones, según información preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Un sismo se registró la tarde de este lunes 27 de octubre en la Región de Antofagasta, de acuerdo con información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El movimiento se produjo a las 14:11 horas y tuvo su epicentro a 109 kilómetros al oeste de Mejillones, frente a la costa del norte del país.

Según los datos preliminares difundidos por el organismo a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura ni alteraciones a los servicios básicos en la zona. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha emitido alertas ni informes adicionales.