Dos temblores en 13 minutos: Sismos sacuden a la Región de Tarapacá durante la madrugada de este viernes

Los temblores se registraron cerca de la medianoche, a 28 kilómetros de Patache.

Una seguidilla de temblores se registraron durante la madrugada de este viernes 6 de febrero en el norte de Chile, los que se percibieron principalmente en la Región de Tarapacá.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el primer sismo ocurrió a las 23:27 horas, 43 kilómetros al noroeste de Patache, y tuvo una magnitud de 5.0.

Hora Local: 2026/02/05 23:27:24, mag: 5.0, Lat: -20.57, Lon: -70.13, Prof: 24.5, Loc : 27.83 km al N de Patache — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 6, 2026

Trece minutos después, a las 23:40 horas, se registró un segundo sismo en la misma ubicación, con una magnitud de 4.5.

Hora Local: 2026/02/05 23:40:02, mag: 4.5, Lat: -20.57, Lon: -70.1, Prof: 27.7, Loc : 28.54 km al NE de Patache — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 6, 2026

Según lo informado por la Red Geocientífica de Chile, la intensidad en la escala de Mercalli más alta se produjo en Alto Hospicio (V), seguida de Iquique (IV-V) y Pozo Almonte (IV).