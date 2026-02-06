Dos temblores en 13 minutos: Sismos sacuden a la Región de Tarapacá durante la madrugada de este viernes

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Los temblores se registraron cerca de la medianoche, a 28 kilómetros de Patache.
Una seguidilla de temblores se registraron durante la madrugada de este viernes 6 de febrero en el norte de Chile, los que se percibieron principalmente en la Región de Tarapacá.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el primer sismo ocurrió a las 23:27 horas, 43 kilómetros al noroeste de Patache, y tuvo una magnitud de 5.0.
Hora Local: 2026/02/05 23:27:24, mag: 5.0, Lat: -20.57, Lon: -70.13, Prof: 24.5, Loc : 27.83 km al N de Patache
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 6, 2026
Trece minutos después, a las 23:40 horas, se registró un segundo sismo en la misma ubicación, con una magnitud de 4.5.
Hora Local: 2026/02/05 23:40:02, mag: 4.5, Lat: -20.57, Lon: -70.1, Prof: 27.7, Loc : 28.54 km al NE de Patache
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 6, 2026
Según lo informado por la Red Geocientífica de Chile, la intensidad en la escala de Mercalli más alta se produjo en Alto Hospicio (V), seguida de Iquique (IV-V) y Pozo Almonte (IV).
REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 5.0 (Mw) ocurrió a las 23:27:24 horas de hoy, jueves 5 de febrero de 2026, a 26 km al norte de #Patache (región de #Tarapacá), con una profundidad de 24 kilómetros (Fuente: #CSN).
🚩 Lista de intensidades en la escala de Mercalli Modificada:… pic.twitter.com/aL0MWQmWFP
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) February 6, 2026
