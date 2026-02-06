País temblor

Dos temblores en 13 minutos: Sismos sacuden a la Región de Tarapacá durante la madrugada de este viernes

Por CNN Chile

06.02.2026 / 07:46

{alt}

Los temblores se registraron cerca de la medianoche, a 28 kilómetros de Patache.

Una seguidilla de temblores se registraron durante la madrugada de este viernes 6 de febrero en el norte de Chile, los que se percibieron principalmente en la Región de Tarapacá.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el primer sismo ocurrió a las 23:27 horas, 43 kilómetros al noroeste de Patache, y tuvo una magnitud de 5.0.

Trece minutos después, a las 23:40 horas, se registró un segundo sismo en la misma ubicación, con una magnitud de 4.5.

Según lo informado por la Red Geocientífica de Chile, la intensidad en la escala de Mercalli más alta se produjo en Alto Hospicio (V), seguida de Iquique (IV-V) y Pozo Almonte (IV).

