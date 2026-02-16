Temblor de mediana intensidad se registra en la zona norte del país: ¿Cuál fue su magnitud?

El movimiento telúrico se localizó a 29,64 kilómetros al norte de Calama, con una profundidad de 100,78 kilómetros.

Un sismo de magnitud 5,2 se registró la tarde de este lunes en la zona norte del país, según los primeros reportes de monitoreo sísmico.

Segpun el Centro Sismológico Nacional (CSN) el movimiento telúrico se localizó a 29,64 kilómetros al norte de Calama, Región de Antofagasta, con una profundidad de 100,78 kilómetros.

Las coordenadas del evento fueron -22.21 de latitud y -68.98 de longitud.

Debido a su profundidad, el sismo podría haberse percibido de manera leve a moderada en localidades cercanas.

Noticia en desarrollo…