Temblor remece a La Serena durante la mañana de este miércoles 24 de junio

Un temblor se registró durante la mañana de este miércoles 24 de junio en el norte del país, en la Región de Coquimbo, y el cual se percibió en La Serena.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,7 con una profundidad de 65 kilómetros.
El evento fue localizado a 12 kilómetros al noroeste de La Serena y se registró a las 06:36 de la mañana.
Desde Senapred informaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”.
Hora Local: 2026/06/24 06:36:32, mag: 4.7, Lat: -29.83, Lon: -71.16, Prof: 65.23, Loc : 11.56 km al NE de La Serena
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 24, 2026
Lo más leído
- Exministro Harald Beyer critica modificación al SAE: “La solución técnica es mala”
- Startup Challenge 2026: Abren postulaciones para soluciones tecnológicas en centros comerciales de Latinoamérica
- SAG realizó fiscalización simultánea en tres regiones por mosca de la fruta: Se controlaron más de 145 camiones de carga
- Revés para Independencia: Corte de Santiago anula ordenanza municipal que prohibía trasladar acompañantes en motos en horarios específicos
- Martorell critica a parlamentarios republicanos por ofensiva contra RN: “Solo arruinan al Gobierno”