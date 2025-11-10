Temblor en la frontera con Argentina remece a la Región del Biobío y a Concepción

El sismo ocurrió a las 06:10 horas a 216 kilómetros de Chos Malal, y registró afectación en la escala de Mercalli en Concepción, Los Ángeles y Hualpén.

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 10 de noviembre en el centro sur de Chile, y que se percibió en la Región de Ñuble.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 06:10 horas, 31 kilómetros al sureste de Chos Malal, en suelo argentino.

El sismo tuvo una magnitud de 4.9 y una profundidad de 216 kilómetros.

Hora Local: 2025/11/10 06:10:20, mag: 4.9, Lat: -37.58, Lon: -70.02, Prof: 216.9, Loc : 31.74 km al SE de Chos Malal — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 10, 2025

Por su parte, desde Senapred, detallaron que el sismo registró una intensidad en la escala de Mercalli de III para Los Ángeles y para Concepción, mientras que en Hualpén se reportó una intensidad II.

Desde el organismo, además indicaron que “a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.