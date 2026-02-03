Temblor de mediana intensidad remeció el norte de Chile durante la tarde de este martes

Un sismo de magnitud 4,5 fue registrado en la zona norte del país, con epicentro 4,9 kilómetros al oeste de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 13:40 de la tarde de este martes.

No se reportaron daños o damnificados por el fenómeno natural.