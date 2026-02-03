País temblor

Temblor de mediana intensidad remeció el norte de Chile durante la tarde de este martes

Por CNN Chile

03.02.2026 / 14:03

{alt}

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 13:40 de la tarde.

Un sismo de magnitud 4,5 fue registrado en la zona norte del país, con epicentro 4,9 kilómetros al oeste de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 13:40 de la tarde de este martes.

No se reportaron daños o damnificados por el fenómeno natural.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Mundo Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca se desarrolló a puerta cerrada sin prensa
Línea 7 de Metro alcanza 40% de avance y se estima que abrirá a fines de 2028
Red Movilidad ajusta recorridos en Santiago: H13 se extiende hasta Metro Los Héroes
Anuncian cambios al Servicio Militar Obligatorio: Aumento de sueldo, nuevos ingresos y más
Nintendo Switch supera las 155 millones de unidades vendidas y queda a 5 millones de ser la consola más vendida de la historia
Estrellas de "Las Guerreras K-Pop" interpretarán el éxito "Golden" en la ceremonia de los BAFTA