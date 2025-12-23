Temblor de mediana intensidad sorprende a la Región de Valparaíso: Revisa su magnitud

El epicentro del movimiento se localizó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua y se registró a las 22:05 horas.

Durante la madrugada de este martes, un sismo de 4,7 remeció la zona central del país, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El epicentro del movimiento se localizó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua, en la Región de Valparaíso, y se registró a las 22:05 horas, según detalló el Centro Sismológico Universidad de Chile.

Aunque la magnitud no dejó daños reportados hasta el momento, la sacudida también se sintió en la Región Metropolitana.

Las autoridades locales y Senapred mantienen el monitoreo.