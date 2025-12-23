Temblor de mediana intensidad sorprende a la Región de Valparaíso: Revisa su magnitud

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
El epicentro del movimiento se localizó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua y se registró a las 22:05 horas.
Durante la madrugada de este martes, un sismo de 4,7 remeció la zona central del país, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
El epicentro del movimiento se localizó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua, en la Región de Valparaíso, y se registró a las 22:05 horas, según detalló el Centro Sismológico Universidad de Chile.
Aunque la magnitud no dejó daños reportados hasta el momento, la sacudida también se sintió en la Región Metropolitana.
Las autoridades locales y Senapred mantienen el monitoreo.
Hora Local: 2025/12/23 22:05:20, mag: 4.6, Lat: -32.38, Lon: -71.42, Prof: 50.8, Loc : 19.05 km al O de La Ligua
