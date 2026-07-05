Dos temblores remecen Punta de Choros durante el mediodía de este domingo: Ocurrieron con casi una hora de diferencia

Dos temblores se registraron la mañana de este domingo 5 de julio de 2026 en las cercanías de Punta de Choros, en la Región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Los movimientos telúricos ocurrieron con poco más de una hora de diferencia en el sector costero, anotando magnitudes de 4,9 y 5,0 Mw.

Ambos registraron una profundidad de 38 kilómetros.

El evento de mayor intensidad ocurrió a las 11:53 hora local, alcanzando la magnitud de 5,0 Mw.

El reporte técnico de la Oficina de Análisis fijó su epicentro a 26 kilómetros al oeste de Punta de Choros, con coordenadas en la latitud -29,28 y longitud -71,73.

Hora Local: 2026/07/05 10:42:07, mag: 4.8, Lat: -29.27, Lon: -71.78, Prof: 34.94, Loc : 30.29 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 5, 2026

Previamente, a las 10:42 horas local, el organismo detectó el primer temblor en la misma zona de la Región de Coquimbo. Dicho sismo tuvo una magnitud de 4,9 Mw y se localizó a 25 kilómetros al oeste de Punta de Choros, con una latitud de -29,30 y una longitud de -71,72.