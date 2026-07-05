Más de 10.700 personas permanecen en campamentos tras los terremotos que golpearon Venezuela

(EFE) — A once días de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, un total de 10.702 personas continúa alojado en 79 campamentos transitorios habilitados por las autoridades para atender a quienes perdieron sus viviendas o debieron abandonar sus hogares.

De acuerdo con el balance difundido este domingo por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a través de su canal de Telegram, la red de refugios dispone de 14.599 plazas, por lo que aún existe capacidad para recibir a más personas en caso de ser necesario.

La mayor parte de la población albergada se concentra en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. Allí permanecen 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos, de los cuales 11 están en proceso de ampliación, según informó el Gobierno.

En Caracas, en tanto, funcionan 37 campamentos temporales con capacidad para 8.078 personas. Hasta el último reporte, 3.234 plazas se encontraban ocupadas por damnificados.

Por su parte, el estado de Miranda mantiene habilitados 22 centros de acogida, con una capacidad total de 1.787 cupos, donde actualmente permanecen 813 personas.

Respecto al funcionamiento de estos espacios, Rodríguez afirmó que “Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad, estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias”.

Mientras continúa la atención de los damnificados, las tareas en La Guaira están enfocadas principalmente en retirar los escombros de las edificaciones colapsadas. Al mismo tiempo, las operaciones de búsqueda y rescate han comenzado a reducirse conforme avanzan los días desde la emergencia.

Según el más reciente balance oficial, los terremotos dejan hasta ahora 2.954 fallecidos y 16.592 personas heridas. En tanto, la cifra de desaparecidos permanece en 157, un dato que el Gobierno no ha actualizado desde el pasado 25 de junio.