Dispensarios de marihuana: Pareja de exministra Mara Sedini es investigado en caso “Imperio Ámsterdam”

Este miércoles se reveló que el empresario Martín Krauss, pareja de la exministra de la Segegob Mara Sedini, está siendo investigado por el Ministerio Público debido a sus presuntos vínculos con imputados caídos tras la Operación Imperio Ámsterdam, la cual desbarató una red de tráfico de marihuana bajo fachada medicinal.

Durante esta jornada se llevó a cabo la audiencia de formalización de los 44 imputados que serían parte de la red que comercializaba la droga en dispensarios. Entre ellos se encuentran Camilo Huerta, Andrés Astorga y Gino Athens.

No obstante, estos solo serían los primeros imputados del caso, ya que en esta etapa de la investigación el organismo decidió imputar a un primer grupo vinculado presuntamente con los ilícitos investigados, según consignó La Tercera.

De esta forma, el primer grupo de personas detenidas pertenece a los tres niveles de operaciones de la red de narcotráfico: en el primer nivel, los directivos; en el segundo, los encargados de la producción y el abastecimiento; y en el tercero, quienes comercializaban y distribuían la droga.

De acuerdo con lo que reveló el medio antes citado, el Ministerio Público tiene una lista de otros imputados por el caso, cuya formalización aún no se decide. Entre ellos aparece el nombre de Martín Krauss.

La investigación de la Fiscalía sobre Krauss

Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, Krauss es socio minoritario de DN MEDCORP SpA, empresa que sería un pilar dentro de la red de tráfico de marihuana desbaratada.

La investigación apunta a que DN MEDCORP SpA manejó los ingresos y la logística de la organización criminal, al funcionar como la estructura corporativa que gestionaba la red como si fuera una cadena de tiendas legítima.

Pese a que Krauss es un socio minoritario de la empresa, el Ministerio Público ordenó investigar su patrimonio a la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat).

Asimismo, se solicitó información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las acreencias y deudas que podrían registrar las cuentas bancarias del empresario.

A esto se le suman otras revisiones a las sociedades en las que Krauss participa y solicitudes de datos sobre su situación fiscal al Servicio de Impuestos Internos (SII).