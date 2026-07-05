“Dogtores” transforman la rehabilitación de pacientes con dolor crónico en innovadora terapia aplicada en Chile

(EFE) —Una alternativa poco habitual en el sistema de salud chileno está marcando diferencias en la atención de personas que conviven con dolor crónico. En la unidad de manejo del dolor de la Clínica Alemana, en Santiago, cuatro perros entrenados acompañan semanalmente las sesiones de rehabilitación física como parte de una terapia asistida con animales.

Leia, Habana, Bimba y Bartolo, identificados con pañuelos que los distinguen como “dogtores”, participan junto a kinesiólogos en actividades diseñadas para pacientes con dolencias musculares y óseas. La iniciativa convierte los ejercicios tradicionales en dinámicas que buscan favorecer tanto la movilidad como el bienestar emocional.

Según explicó la kinesióloga Catalina Vidal, la presencia de los animales contribuye a mejorar la respuesta de los pacientes durante la terapia. “Los perritos generan en nosotros endorfinas. Todo lo que es ansiedad o estrés, que suele gatillar el dolor, disminuye”, señaló.

La especialista añadió que este efecto permite que quienes participan en las sesiones puedan realizar más movimientos y ejercicios con mejores resultados. “Se logra hacer más actividad física o movimientos con mejor tolerancia y disminuyendo la intensidad del dolor”, afirmó.

Las actividades cambian cada semana de acuerdo con las necesidades de cada grupo. En una de las sesiones, por ejemplo, los pacientes debieron colocar un aro alrededor del cuello de los perros, un ejercicio que también favorece la coordinación, la atención y la memoria.

Vidal indicó que esta modalidad no solo apunta al tratamiento físico, sino que incorpora desafíos cognitivos mediante tareas que involucran colores, equilibrio, agilidad y concentración.

Entre quienes participan se encuentra Francisca Biert, diagnosticada con artrosis en ambas rodillas, quien valoró la experiencia por el vínculo que se genera con los animales. “Los animales son súper cariñosos, es la mejor terapia. Hay mucha gente que aún no sabe que existe la terapia con perros”, comentó.

Los perros pertenecen a la organización Bocalán Confiar, creada en 2003 con el propósito de impulsar la formación profesional de perros de asistencia en Chile. Su trabajo ha permitido que estos animales colaboren en distintas áreas de la atención sanitaria.

La fundadora de la organización, Cecilia Marré, explicó que el entrenamiento se basa exclusivamente en métodos de refuerzo positivo. “Lo fundamental es profesionalizar fuertemente las técnicas de adiestramiento con perros basadas en refuerzo positivo”, indicó.

Marré recordó que antiguamente predominaban métodos distintos para el entrenamiento canino. “Antes se utilizaban collares de ahorque o tirones para adiestrar. Nosotros empezamos a ver la ciencia detrás del comportamiento de los perros”, sostuvo.

Además de las sesiones de kinesiología, los “dogtores” participan en programas de psicooncología y hospitalización pediátrica. Sobre ese trabajo, Marré explicó: “Tenemos perros con distintas habilidades. De acuerdo a los objetivos, hacemos una conexión entre la actividad concreta y metemos una serie de juegos para que las actividades sean diversas, entretenidas y consigan el objetivo definido por los médicos”.

Tanto el equipo médico como los pacientes coinciden en que este tipo de terapias podría ampliarse a más hospitales de Chile y de otros países de la región, donde aún existen pocas experiencias similares orientadas al apoyo de personas que enfrentan procesos médicos complejos.