Ministro Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y minimiza impacto de precios de bencinas: “No se han desplomado las expectativas”

El ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, se refirió a las cifras macroeconómicas dadas a conocer durante los últimos días.

Durante esta semana, se reveló una caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de un 0,9 %. De forma paralela, se dio a conocer un aumento de la tasa de desocupación a un 9,4 %.

En entrevista con La Tercera, Quiroz señaló que “lo que ha ocurrido obedece a una herencia que traíamos, pero también a shocks muy específicos y muy notorios en minería, que cayó a dos dígitos, y en pesca. Como la economía venía con niveles estructuralmente bajos, 2% en los últimos 12 años, cualquier golpe de ese tipo la pone por debajo la línea de flotación”.

Consultado sobre si la debilidad de mayo es transitoria, apuntó que “absolutamente, porque estamos haciendo cambios para salir de la situación de decadencia que tenemos y generar un crecimiento sostenible mucho más alto que el 2%”.

Del mismo modo, indicó que “no hay visos de recesión. Tal cual”.

Consultado sobre el impacto del “bencinazo” de marzo, el titular de Hacienda señaló que “es muy difícil que no hubiésemos tenido una desaceleración importante y un efecto correlativo en el empleo importante, con un PIB minero cayendo a dos dígitos en un país minero como Chile. Y es muy difícil no haber acusado efecto negativo con la caída del tema pesquero… estamos hablando de una caída del 75% de la pesca”.

“Ahora, que el “bencinazo” pueda haber tenido un impacto marginal en el consumo y en ciertas expectativas de consumo, efectivamente, pero el efecto de primer orden no está ahí. En economía uno habla de efectos de primer orden y de segundo orden”, acotó.

En esa línea, indicó que “no podemos negar que hay un efecto de segundo orden de ese tema, pero el consumo no se ha desplomado, ni mucho menos. Tampoco se han desplomado las expectativas, es cosa de mirar las perspectivas de inversión. Las expectativas reales, que es donde la gente pone la plata, no lo que la gente dice”.