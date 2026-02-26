País temblor

Temblor remece las cercanías de Calama durante la mañana de este jueves

Por CNN Chile

26.02.2026 / 07:46

Un temblor se registró durante la mañana de este jueves 26 de febrero en el norte de Chile, el que se percibió principalmente en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 06:07 horas, 79 kilómetros al suroeste de Ollagüe.

El sismo tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 122 kilómetros.

