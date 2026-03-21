País temblor

Fuerte temblor sacude a Antofagasta durante la mañana de este Sábado: Senapred evalúa daños en la zona

Por CNN Chile

21.03.2026 / 07:56

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El sismo se registró a las 7:00 de esta jornada, 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Un fuerte temblor se registró durante la mañana de este sábado 21 de marzo en el norte del país, cerca de la frontera con Argentina en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,6 con una profundidad de 10 kilómetros.

El evento fue localizado a 81 km al oeste de San Antonio de los Cobres y se registró a las 7:00.

El sismo se percibió con una magnitud de IV en la escala de Mercalli en Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena.

Desde Senapred informaron que se “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”.

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