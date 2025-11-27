País Teletón 2025

Teletón 2025 y Red Movilidad anuncia despliegue buses de refuerzo para cierre en Estadio Nacional

27.11.2025 / 13:59

La campaña solidaria culmina este sábado 29 de noviembre con artistas como Pablo Alborán y Myriam Hernández, mientras Red Movilidad garantiza el retorno seguro con seis recorridos adicionales desde Ñuñoa.

La Teletón 2025 inicia este viernes 28 de noviembre con su tradicional jornada de recaudación para apoyar la rehabilitación de niños y adolescentes en centros terapéuticos a lo largo de Chile.

El evento culminará con un show de cierre masivo en el Estadio Nacional durante la noche del sábado 29, donde participarán reconocidos artistas como Pablo Alborán, Myriam Hernández, Stefan Kramer y Noche de Brujas, entre otros.

Refuerzos de transporte público

Para asegurar el retorno seguro de los asistentes, Red Movilidad implementará buses de apoyo desde las 01:20 horas del domingo 30 de noviembre.

Según reportó En Cancha, los recorridos cubrirán destinos como Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Maipú, Alameda, Pudahuel y San Bernardo, con puntos de partida estratégicos en avenida Grecia con Pedro de Valdivia, avenida Grecia con Carmen Covarrubias y las paradas Franklin del EIM.

