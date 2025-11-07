TC rechaza dos requerimientos de inaplicabilidad de Daniel Jadue: Quedaría fuera de la papeleta

La Primera Sala del TC determinó de manera unánime que, al no existir una gestión pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), no era posible revisar las normas alegadas por la defensa del exalcalde.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este viernes tramitar los dos requerimientos de inaplicabilidad presentados por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, bloqueando así cualquier revisión de su exclusión de la papeleta electoral.

La notificación que da cuenta de la resolución llegó a las 13:17 horas a Ciro Colombara, defensor de Jadue, recogió La Tercera.

En sus resoluciones unánimes, la Primera Sala del TC —compuesta por las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht, junto al ministro Miguel Ángel Fernández— determinó que no era posible analizar los requerimientos debido a que ya no existía una gestión pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

“La acción constitucional deducida no puede prosperar en virtud de que la gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada por la parte requirente”, señala la resolución.

La medida pone fin a la última vía legal de Jadue tras la exclusión decidida por el Tricel, que lo dejó fuera de la carrera parlamentaria por el distrito 9 tras suspenderle sus derechos políticos y anular su candidatura, originalmente basada en acusaciones de la Fiscalía en el Caso Farmacias Populares.

Aunque esas acusaciones fueron posteriormente dejadas sin efecto, el TC concluyó que la inexistencia de una gestión pendiente ante el Tricel impedía revisar las normas alegadas por Jadue como inconstitucionales.

No obstante, el exalcalde presentó un tercer requerimiento de inaplicabilidad vinculado a un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que aún espera revisión en la Corte Suprema y podría ser analizado nuevamente por la Primera Sala del TC.