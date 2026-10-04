TasteAtlas lanza ranking de los 15 mejores panes del mundo: Dos preparaciones chilenas destacan en la lista

La enciclopedia gastronómica mundial, TasteAtlas, conformó un ranking con los 15 mejores panes del mundo, en el cual destacaron dos preparaciones chilenas.
En segundo puesto, con una calificación de 4,3, quedó la clásica marraqueta, o también conocida como pan batido o pan francés.
Fue únicamente superada por el pan de bono de Colombia, que obtuvo 4,5 puntos. Compartiendo el segundo lugar con la pampushka de Ucrania, que alcanzó igualmente 4,3 puntos.
Acerca de la marraqueta, TasteAtlas destacó la versatilidad y las distintas formas en las que puede consumirse.
“Un alimento básico de los desayunos y sándwiches chilenos, la marraqueta es conocida por sus cuatro secciones unidas, su corteza crujiente y su miga ligera y esponjosa”, resaltó el sitio.
Siguiendo con la lista, apareció otra típica preparación de la gastronomía nacional: el pan de huevo, que tuvo una puntuación de 3,7.
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